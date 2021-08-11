COVID-19 в Украине: число зараженных резко выросло [ Редактировать ]
За сутки 10 августа в Украине зафиксировано 1122 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 54 ребенка и 31 медработник.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 648 человек;
- летальных случаев - 25;
- выздоровели - 1160 человек.
За сутки протестировано: методом ПЦР - 23633 человека; методом ИФА - 8963 человека; экспресс-тестами - 20604 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в г. Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.
Ранее мы писали о том, что смертность от коронавируса осенью резко увеличится. К декабрю она может достичь 5,3 млн человеческих жертв.
Также создатель вакцины AstraZeneca заявил, что коллективный иммунитет от COVID-19 невозможен.
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