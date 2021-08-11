За сутки 10 августа в Украине зафиксировано 1122 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 54 ребенка и 31 медработник.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

- госпитализированы - 648 человек;

- летальных случаев - 25;

- выздоровели - 1160 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 23633 человека; методом ИФА - 8963 человека; экспресс-тестами - 20604 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в г. Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

Ранее мы писали о том, что смертность от коронавируса осенью резко увеличится. К декабрю она может достичь 5,3 млн человеческих жертв.

Также создатель вакцины AstraZeneca заявил, что коллективный иммунитет от COVID-19 невозможен.

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