COVID-19 у світі: померли близько десяти тисяч інфікованих [ Редактировать ]
За COVID-захворюваністю Україна нині на 64 місці у світі, і 16-му в Європі. Найбільше нових заражень у США, Ірані, Індії, Бразилії та Індонезії. Загалом напередодні коронавірус підхопили понад 600 тисяч людей. Близько 10 тисяч - померли.
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