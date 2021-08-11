Винним загрожує до 12 років тюрми

Шістдесят тисяч доларів хабаря вимагали кіровоградські депутати та податківці в місцевого підприємця. За ці гроші обіцяли закрити справу про несплату податків. Чоловік займається бізнесом у сфері альтернативної енергетики.

Гроші передавав на заправці. На гарячому учасників оборудки затримали працівники ДБР. Зараз у фігурантів проводять обшуки.

В одного з депутатів уже виявили арсенал зброї, зокрема, пістолети, рушниці та арбалети. Винним загрожує до 12 років тюрми.