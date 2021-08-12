Пандемія коронавірусу: за добу померли десять тисяч людей [ Редактировать ]
Адаптивний карантин в Україні продовжили щонайменше до першого жовтня. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль. Додав, що лікарні забезпечені ліжками з підведеним киснем майже на 100%. Окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів.
У світі напередодні зафіксували понад 700 тисяч нових заражень Ковідом. Майже 10 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом США, Індія, Іран.
У Туреччині напередодні виявили рекордну за останні три місяці кількість інфікувань - майже 27 тисяч. Сплеск захворюваності пов'язують зі стрімким поширенням штаму "Дельта". Мутація, яку вперше виявили в Індії, зафіксована у 142 країнах світу.
В Ізраїлі наступного тижня запроваджують перепустки з інформацією про щеплення, одужання, або негативний тест на Ковід. Також у країні обмежать масові заходи й кількість відвідувачів у крамницях.
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