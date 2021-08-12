Країни Балтії потерпають від навали мігрантів, які сунуть з Білорусі. Латвія оголосила режим надзвичайного стану на своєму кордоні, а Литва будує стіну. Чи допоможе Брюссель вирішити питання? Дивіться далі.

Лісиста околиця села Ворзова на кордоні між Латвією та Білоруссю. Тут під покровом ночі десятки мігрантів з дітьми намагаються потрапити до Євросоюзу. Їх зустрічають прикордонники і завертають назад.

Останнім часом такі затримання стали регулярними. Лише за п'ять днів серпня тут зупинили майже 300 утікачів. Через наплив мігрантів Латвія оголосила режим надзвичайного стану на кордоні. Це означає, що прикордонникам дозволили застосовувати силу проти нелегалів. У сусідній Литві ситуація ще гірша. Понад чотири тисячі мігрантів перетнули кордон цього року. Тоді як минулого - лише 80. Парламент підтримав рішення збудувати стіну, завдовжки 500 кілометрів.

Лауринас Кащунас, голова парламентського комітету з національної безпеки Литви:

Цей закон допоможе нам впровадити проєкт з один-два роки. Це буде велика стіна, чотири метри заввишки, з колючим дротом. Це буде міцний фізичний бар'єр.

Побільшало шукачів притулку і в Польщі. Усі три країни звинувачують білоруського лідера Лукашенка в гібридній війні. На їхню думку, він не зупиняє мігрантів, щоб тиснути на Євросоюз задля зняття санкцій. Новина про те, що Лукашенко відкриває кордони, докотилася у найвіддаленіші країни.

Аман Мехарі, мігрант з Еритреї:

Спершу ми почули, що Лукашенко сказав по телевізору, що не стримуватиме мігрантів. Спершу ми не повірили, а потім побачили відео, як інші люди перетинають кордон. Коли я побачив, що там вільно, то вирішив і сам спробувати.

У Литві звинувачують ЄС у сповільненій реакції на кризу, але все ж сподіваються на допомогу.