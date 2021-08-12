Вылет из Украины: что нужно подготовить и знать [ Редактировать ]
Для того, чтобы вылететь из Украины, необходимо подготовить некоторые документы. В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что нужно подготовить. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Сертификат ПЦР-теста должен быть выдан лабораторией, которая зарегистрирована в Украине в соответствии с действующим законодательством.
Документ должен содержать:
- печать заведения,
- подпись врача или QR-код,
- перевод на иностранный язык, обычно английский.
На сайте Центра общественного здоровья Украины можно ознакомиться с перечнем верифицированных Минздравом лабораторий Украины, тестирующих на COVID-19 методом ПЦР.
Перечень признанных вакцин и подробные условия въезда в страны можно найти на сайте МИД Украины.
Читайте также, Кабинет министров Украины внес изменения в COVID-сертификаты. Их срок действия составит 180 суток, а ПЦР-тестов - 72 часа, правительство внесло изменения в приложение к Порядку формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от СОVID-19.
Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что украинский сертификат о вакцинации уже согласились признать несколько стран Европы. Министерство иностранных дел продолжает работать над расширением географии действия сертификатов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac
Еще в одной области обнаружили первые случаи нового штамма коронавируса "Дельта"
В Ривненской области у 80% больных коронавирусом определили инфицирование штаммом "Дельта"
Американские ученые заявили о высокой смертоносности нового штамма коронавируса
В среду, 11 августа, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал области, где ухудшается ситуация с количеством зараженных коронавирусом