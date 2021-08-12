В Україні за добу зафіксували 1247 нових випадків коронавірусу [ Редактировать ]
За попередню добу в Україні тисяча 247 нових підтверджених випадків коронавірусу. Ушпиталили майже шість сотень хворих. Одужало понад тисячу громадян. Від ускладнень померли 24 людини.
Найбільше нових хворих у Києві, на Харківщині, Одещині і Донеччині. За весь час, на Ковід перехворіли понад два мільйони 260 тисяч українців. Вакциновано - майже 4,5 мільйони.
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