На территории Турции, где в течение 15 дней проходила масштабная спецоперация по борьбе с масштабными лесными пожарами, заявили о ликвидации самых крупных очагов. Такое заявление сделал министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

По его словам, последним эпицентром возгорания стал район провинции Мугла, с которым в конце-концов работникам спасательной службы удалось справится.

Пожар в районе Кьойчеиз в провинции Мугла, который стал последним очагом лесных пожаров, продолжавшихся 15 дней с 28 июля, преодолен. Таким образом, мы ликвидировали все крупные пожары в нашей стране.

Отмечается, что ученые из Стамбульского технического университета заявили, что площадь уничтоженных огнем лесов равняется 85 футбольным полям или 160 тысячам гектаров. Известно, что наиболее крупные возгорания фиксировались в стране со 2 по 9 августа.

Читайте также, на территории Турции, где в настоящее время "зверствуют" масштабные лесные пожары, языки пламени подобрались к теплоэлектростанции курортного города Бодрум. Если пожар заденет инфраструктуру, то подача энергии в города Бодрум и Милас будет экстренно прекращена.

Кроме того, крупные лесные пожары бушевали в турецкой курортной провинции Анталья. В результате крупного возгорания в турецком городе уже погибли 3 человека, пострадали более 55, большинство из них надышались дымом.

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