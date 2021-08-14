Техника была обнаружена при обыске/ фото: 5.ua

Пограничная служба аэропорта "Борисполь" задержала двух украинцев, которые пытались нелегально ввезти в страну партию смартфонов iPhone 12 Pro Max, стоимость которой, согласно подсчетам, составила миллион гривен. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Дорогую технику нарушители хотели нелегально переправить в Украину рейсом из Дубая. В ходе обыска пограничники обнаружили у граждан Украины 1991 и 1992 года рождения были обнаружены 25 устройств, производства компании Apple.

Отмечается, что сотрудники таможни составили на нарушителям таможенных правил протокол по статье 471 Таможенного кодекса Украины.

Читайте также, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в международном аэропорту "Борисполь" 2 канала международной контрабанды техники Apple, а также драгоценностей от известных мировых брендов. Общая стоимость грузов составила более 30 миллионов гривен.

Кроме того, в аэропорту "Борисполь" пограничники и таможенники провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса "Тель-Авив - Киев", в ходе которого обнаружили партию бриллиантов стоимостью около миллиона гривен.

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