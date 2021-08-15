Часть города взята под контроль: "Талибан" начал атаку на Кабул (видео) [ Редактировать ]
В Афганистане резко повысился градус противостояния местных властей с Талибаном. Как сообщает Reuters, в стране идут ожесточенные бои.
Местное Министерство внутренних дел сообщает, что подразделения талибских боевиков начали наступление на Кабул.
В мировом медиапространстве утверждают, что боевики уже захватили Кабульский университет, который находится на западе столицы. В одном из столичных районов подняты флаги Талибана.
"Боевики сумели взять под контроль все пограничные переходы на границах Афганистана", - сообщило издание Associated Press.
В результате, покинуть Афганистан теперь можно только по воздуху.
Al Jazeera Live video of US Military Chinook helicopters evacuating the US Embassy in #Kabul as the #Taliban surrounds the besieged capital of #Afghanistan. pic.twitter.com/7qA0Az1bVi— Afghanistan Updates (@afghanupdates1) August 15, 2021
Как сообщали "Подробности", НАТО и США начали вывод войск из Афганистана. Ожидается, что американская армия и войска НАТО покинут страну до 11 сентября 2021 года. На фоне ухода американцев и европейцев в стране продолжается вооруженное противостояние талибов с правительственными силами.
На фоне обострения ситуации США начали эвакуировать из страны в рамках программы "Убежище для союзников" афганцев, сотрудничавших с контингентом НАТО и США. Из Афганистана призывают эвакуироваться иностранцев, западные страны вывозят дипломатов и сотрудников посольств.
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