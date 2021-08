В Афганистане резко повысился градус противостояния местных властей с Талибаном. Как сообщает Reuters, в стране идут ожесточенные бои.

Местное Министерство внутренних дел сообщает, что подразделения талибских боевиков начали наступление на Кабул.

В мировом медиапространстве утверждают, что боевики уже захватили Кабульский университет, который находится на западе столицы. В одном из столичных районов подняты флаги Талибана.

"Боевики сумели взять под контроль все пограничные переходы на границах Афганистана", - сообщило издание Associated Press.

В результате, покинуть Афганистан теперь можно только по воздуху.

Al Jazeera Live video of US Military Chinook helicopters evacuating the US Embassy in #Kabul as the #Taliban surrounds the besieged capital of #Afghanistan. pic.twitter.com/7qA0Az1bVi