В Афганистане резко повысился градус противостояния местных властей с Талибаном. Как сообщает Reuters, в стране идут ожесточенные бои.

Местное Министерство внутренних дел сообщает, что подразделения талибских боевиков начали наступление на Кабул.

В мировом медиапространстве утверждают, что боевики уже захватили Кабульский университет, который находится на западе столицы. В одном из столичных районов подняты флаги Талибана.

"Боевики сумели взять под контроль все пограничные переходы на границах Афганистана", - сообщило издание Associated Press.

В результате, покинуть Афганистан теперь можно только по воздуху.

Al Jazeera Live video of US Military Chinook helicopters evacuating the US Embassy in #Kabul as the #Taliban surrounds the besieged capital of #Afghanistan. pic.twitter.com/7qA0Az1bVi — Afghanistan Updates (@afghanupdates1) August 15, 2021

Как сообщали "Подробности", НАТО и США начали вывод войск из Афганистана. Ожидается, что американская армия и войска НАТО покинут страну до 11 сентября 2021 года. На фоне ухода американцев и европейцев в стране продолжается вооруженное противостояние талибов с правительственными силами.

На фоне обострения ситуации США начали эвакуировать из страны в рамках программы "Убежище для союзников" афганцев, сотрудничавших с контингентом НАТО и США. Из Афганистана призывают эвакуироваться иностранцев, западные страны вывозят дипломатов и сотрудников посольств.