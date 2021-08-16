З Афганістану українським літаком евакуювали десятки біженців [ Редактировать ]
Зі столиці Афганістану українським літаком евакуювали 80 людей, серед них - 8 українців. Таке повідомив президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, напередодні "Талібан" взяв під контроль Кабул. Таліби вже увійшли до президентського палацу, а сам президент Ашраф Гані втік за кордон. Тепер таліби контролюють всю країну.
Після місячного протистояння та боїв по всій країні сьогодні вранці сили "Талібану" підійшли до столиці - Кабулу. Бойовики оголосили, що хочуть мирної передачі влади та пообіцяли утриматися від насильства. Мирні заклики підтримали в афганському уряді.
Абдул Саттар Мірзаквал, глава МВС Афганістану:
Ми гарантуємо безпеку Кабула. Тут не буде боїв, а буде мирна передача влади до перехідного уряду. І наша відповідальність - захистити цей процес.
Втім, цьому не надто вірять жителі афганської столиці. Люди масово кинулися знімати гроші з банкоматів. За даними деяких ЗМІ, вже тисячі мешканців залишили місто. Виїхали з країни президент Ашраф Гані та інші високопосадовці. Близько сотні військових афганської армії втекли до Узбекистану. Аби зупинити потік біженців, прикордонний контроль посилюють Іран та Пакистан. В "Талібані" запевняють: представникам попередньої влади не варто боятися помсти.
Шір Ахмад Мохадер, заступник губернатора провінції Герат від "Талібану":
Після того, як високопосадовці провінції Герат здалися "Талібану" та визнали Ісламський Емірат, вони отримали змогу безпечно повернутися додому. Те саме стосується і кабульського керівництва. "Талібан" виконує свої обіцянки.
Пізніше таліби увійшли до Кабулу - за їхніми словами, аби запобігти пограбуванням та насильству в районах, які залишили поліція та сили нацбезпеки. Дехто з жителів цьому радіє.
Обайдулла, житель Кабула:
Всі втомилися від війни, вибухів, терактів. Тепер все зміниться. Аллах милостивий і я сподіваюсь, що з встановленням ісламської системи у нашій країні, настане мир та стабільність, люди зможуть спокійно жити.
"Талібан" вже пообіцяв поважати права жінок та свободу слова. Мовляв, жінкам дозволять вчитися та працювати. А пресі можна буде критикувати уряд. Втім, за даними BBC, в регіонах, які раніше здалися бойовикам, жінок уже змушують вдягати бурку і дозволяють виходити з дому лише у супроводі чоловіків. А в Кандагарі працівницям банку сказали, що відтепер їхню роботу має виконувати родич-чоловік. На вулицях Кабула зафарбовують рекламу із зображенням жінок.
А ще таліби повідчиняли тюрми, звільнивши звідти в'язнів, чимало з яких раніше воювали за "ІДІЛ".
Західні країни екстрено евакуюють свої диппредствництва з Афганістану. США для вивезення співробітників направили до Кабула ще тисячу військових. У Британії - аби обговорити ситуацію в Афганістані - викликають з відпусток депутатів парламенту.
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