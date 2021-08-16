Шестирічного хлопчика понад добу шукали у Карпатах [ Редактировать ]
У Карпатах знайшли шестирічного хлопчика Олексія Стефанціва, якого шукали понад добу. Дитина в задовільному стані. Хлопчика виявили за два кілометри від місця, де той загубився - на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей.
ДСНСники кажуть: знайшли дуже вчасно, бо, за прогнозами синоптиків, вночі у Карпатах температура мала опуститися до 8 градусів.
Нагадаємо, дитина загубилася в суботу. Під час підйому на Говерлу Олексій відстав від групи туристів і заблукав. Шукали його майже 250 людей.
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