У Карпатах знайшли шестирічного хлопчика Олексія Стефанціва, якого шукали понад добу. Дитина в задовільному стані. Хлопчика виявили за два кілометри від місця, де той загубився - на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей.

ДСНСники кажуть: знайшли дуже вчасно, бо, за прогнозами синоптиків, вночі у Карпатах температура мала опуститися до 8 градусів.

Нагадаємо, дитина загубилася в суботу. Під час підйому на Говерлу Олексій відстав від групи туристів і заблукав. Шукали його майже 250 людей.