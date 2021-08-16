В Министерстве образования и науки Украины сделали заявление о начале учебного года в стране. Информация об отмене обучения с 1 сентября - фейк.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

В министерстве напомнили заявление министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, что при любом уровне эпидемической опасности образовательный процесс будет продолжаться.

"Министерство образования и науки Украины сообщает, что информация в социальных сетях об отмене образовательного процесса в учебных заведениях с 1 сентября является недостоверной", - говорится в заявлении.

Ранее мы писали о том, что в украинских школах откажутся от 10-11 классов. Такое нововведение внедряется в рамках реформы образования. Однако новая система заработает не раньше 2027 года.

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