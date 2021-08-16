В МОН рассказали об отмене обучения с 1 сентября [ Редактировать ]
В Министерстве образования и науки Украины сделали заявление о начале учебного года в стране. Информация об отмене обучения с 1 сентября - фейк.
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
В министерстве напомнили заявление министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, что при любом уровне эпидемической опасности образовательный процесс будет продолжаться.
"Министерство образования и науки Украины сообщает, что информация в социальных сетях об отмене образовательного процесса в учебных заведениях с 1 сентября является недостоверной", - говорится в заявлении.
Ранее мы писали о том, что в украинских школах откажутся от 10-11 классов. Такое нововведение внедряется в рамках реформы образования. Однако новая система заработает не раньше 2027 года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Предупреждение касается восточных и западных регионов
"Подробности" расскажут, что нужно купить вашему чаду в 1 класс и во сколько в целом обойдутся покупки в школу в 2021 году
Страшный инцидент произошел в Самарском районе
С 31 июля 2021 года Италия откроет границы для украинских туристов
Холдинг OKKO Group приобрел первую партию специальных автомобилей-битумовозов, чтобы наладить собственную логистику и сбыт битума в Украине