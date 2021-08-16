Проливные дожди обрушились на большую часть Японии, затопив дороги и здания. В результате три человека погибли после оползня в префектуре Нагано. Об этом сообщает The Japan Times.

На больших территориях Японии, особенно на острове Кюсю, выпало рекордное количество осадков. В результате чего реки вышли из берегов и спровоцировали оползни.

Пожарный, патрулирующий район Окая в префектуре Нагано вызвал скорую помощь около 5:30 утра. Он увидел дом, заполненный землей и песком и людей, застрявших на втором этаже.

По данным местной пожарной службы, в доме во время оползня застряли восемь человек. Пятеро из них были доставлены в больницу.

Жертвами оползня стали 41-летняя женщина, ее 12-летний сын и 7-летняя девочка. Подросток и мужчина в возрасте 40 лет, которые также находились в доме, получили травмы. Еще троим людям удалось избежать повреждений.

Городские власти заявили, что оползень произошел до того, как был издан приказ об эвакуации людей. Его объявили в 6 часов утра уже после того, как произошла трагедия.

Читайте также, в западных регионах Германии из-за наводнений, произошедших в средине июля, около 30 тысяч граждан остаются без электричества и доступа к питьевой воде. Сотрудники спасательной службы занимаются проверкой домов на прочность, а также наличие в них питьевой воды, газа, канализации и электричества.