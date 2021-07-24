В западных регионах Германии из-за наводнений, произошедших в средине июля, около 30 тысяч граждан остаются без электричества и доступа к питьевой воде. Об этом сообщает Deutcshe Welle.

Сотрудники спасательной службы занимаются проверкой домов на прочность, а также наличие в них питьевой воды, газа, канализации и электричества. В настоящее время волонтеры готовят пострадавшие дома к возвращению туда людей.

Отмечается, что запасы пресной воды пополняются за счет очитки речных водоемов. Такую работу делают в больнице города Бад-Нойенар, который тоже пострадал от наводнения. Известно, что по состоянию на субботу, 24 июля, от стихийного бедствия погибли 179 человек. При этом синоптики продолжают расстраивать прогнозами о новых ливнях.

Ранее мы писали, что на северо-востоке Турции в провинциях Ризе и Артвин начались наводнения. Туда прибыл глава МВД Турции Сулейман Сойлу - он говорит, что на данный момент информации о жертвах нет, известно, что два человека пострадали.

Кроме того, в Китае наводнение разрушило плотину возле города Чжэнчжоу и затопило метро, что привело к гибели 12 человек. Один из поездов оказался на затопленном участке на перегоне между двумя станциями. Сотрудники метро эвакуировали из тоннеля около 500 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.