В западной части Японии прошли сильные ливни, в результате которых началось масштабное наводнение, а также оползни. Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

В частности, на острове Кюсю выпало рекордное количество осадков, в одном из районов которого выпало 956 миллиметров осадков. В регионах Куруме и Фукуоке вышли из берегов несколько рек. Также в префектуре Нагасаки стихийное бедствие уничтожило дома.

Отмечается, что власти префектуры Хиросима и нескольких префектур на острове Кюсю объявили масштабную эвакуацию1около 1,4 миллиона жителей. К тому же, в связи с чрезвычайной ситуацией есть пропавшие без вести. Однако синоптики продолжают расстраивать прогнозом погоды и дальнейшими ливнями.

