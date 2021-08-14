Ливни в Японии: страну "атаковали" масштабные наводнения (видео) [ Редактировать ]
В западной части Японии прошли сильные ливни, в результате которых началось масштабное наводнение, а также оползни. Об этом сообщает новостное агентство Reuters.
В частности, на острове Кюсю выпало рекордное количество осадков, в одном из районов которого выпало 956 миллиметров осадков. В регионах Куруме и Фукуоке вышли из берегов несколько рек. Также в префектуре Нагасаки стихийное бедствие уничтожило дома.
Отмечается, что власти префектуры Хиросима и нескольких префектур на острове Кюсю объявили масштабную эвакуацию1около 1,4 миллиона жителей. К тому же, в связи с чрезвычайной ситуацией есть пропавшие без вести. Однако синоптики продолжают расстраивать прогнозом погоды и дальнейшими ливнями.
Japan issued its strongest emergency warning for unprecedented rains in Hiroshima prefecture as torrential downpours hit southern parts of the country.— TRT World (@trtworld) August 13, 2021
Thousands have been urged to evacuate with heavy rain forecast to continue for several days over a large swathe of the country pic.twitter.com/hQQf94OAmO
Читайте также, в западных регионах Германии из-за наводнений, произошедших в средине июля, около 30 тысяч граждан остаются без электричества и доступа к питьевой воде. Сотрудники спасательной службы занимаются проверкой домов на прочность, а также наличие в них питьевой воды, газа, канализации и электричества.
Кроме того, пять городов в центральной китайской провинции Хубэй объявили о "красном" уровне опасности из-за наводнений. Смертельные случаи были зарегистрированы в поселке Люлин и в части города Суйчжоу на севере провинции.
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