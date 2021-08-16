Молодь під ударом: у Німеччині прогнозують четверту хвилю коронавірусу [ Редактировать ]
Німецькі інфекціоністи прогнозують, що восени, коли почнеться четверта хвиля пандемії, на коронавірус хворітимуть переважно молоді люди. І закликають їх терміново вакцинуватися, щоб урятувати країну від нових локдаунів та карантинів. Чи діють умовляння? І чи можуть німецькі підлітки вакцинуватися без згоди батьків - розкаже Тетяна Логунова.
Група ризику - молодь. А точніше, дівчата та юнаки віком від 16 до 25 років. Наразі саме вони найчастіше хворіють на коронавірус у Німеччині.
На 100 тисяч молодих людей фіксують понад 60 випадків зараження. Це найвищий показник серед усіх вікових груп. Пояснення просте: людей старшого та середнього віку вже давно вакцинували. А до молоді черга дійшла тільки зараз.
Зробити щеплення в Німеччині нині не проблема. Вакцини більше ніж достатньо. Ін'єкції роблять у центрах імунізації та в кабінетах сімейних лікарів. Залишається тільки переконати молодь записатися на щеплення.
Як заохотити до вакцинації повнолітніх - уряд уже вигадав. Ангела Меркель попередила: як тільки крива заражень поповзе вгору, у ресторани, бари та спортзали пускатимуть тільки людей з паспортами вакцинації, довідками про перенесену хворобу чи свіжим негативним тестом на ковід.
Наразі їх безоплатно роблять на кожному кроці. Утім, уже з жовтня за експрес-перевірку на коронавірус доведеться платити з власної кишені. По 10-15 євро щоразу. Тож у соціально активної молоді залишиться три опції: вакцинуватися, витрачати гроші, коли захочеться кудись піти, чи сидіти вдома.
Ангела Меркель канцлер Німеччини:
Зараз ми в змозі запропонувати щеплення усім жителям Німеччини. Тому з 11 жовтня ми скасовуємо безкоштовні експрес-тести на коронавірус. Звісно, це стосується лише людей, які не мають протипоказань до вакцинації.
Підлітків молодших 18 надалі теж тестуватимуть коштом держави. Утім, і їх закликають до вакцинації. Вона у Німеччині дозволена і офіційно рекомендована з 12 років.
Крістоф Шпіннер, інфекціоніст клініки Мюнхена:
Ми бачимо все більше доказів того, що коронавірусна інфекція, особливо її дельта-варіант, не проходить без наслідків для здоров'я дітей та підлітків. Окрім того, для формування колективного імунітету, ми повинні провакцинувати 85 відсотків населення. Без вищезгаданої вікової групи це неможливо навіть математично.
До речі, в Німеччині довго дискутували, чи можуть неповнолітні вакцинуватися попри незгоду батьків. І вирішили, що так. Утім, вони повинні докладно і аргументовано пояснити лікарю, чому прийняли таке рішення.
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