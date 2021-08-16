Над Узбекистаном збили афганський літак [ Редактировать ]
Над Узбекистаном збили літак військово-повітряних сил Афганістану. Причина - порушення кордону. Однак два пілоти встигли катапультуватися, вижили і зараз перебувають у лікарні.
Афганські армійці, зокрема й сам маршал Дустум, масово тікають - у сусідні країни. Зокрема, і в Узбекистан.
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