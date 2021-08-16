Чому рятувальники не побачили дитини, хоча двічі були майже біля нього?

За його порятунком стежила вся Україна. Шестирічний Олексійко Стефанців у суботу загубився дорогою на Говерлу. І понад добу хлопчик провів у горах сам без їжі й води. Його знайшли лише в неділю ввечері.

Де ж він був стільки часу? І чому рятувальники не побачили дитини, хоча двічі були майже біля нього? Історія порятунку - від Жанни Дутчак.

Олексійку, як ти сонечко? - В мене все добре.

На цих кадрах мати вперше після того, як її син згубився в горах, спілкується з ним телефоном. Пильно прислухається до голосу і заливається слізьми, тільки-но впізнає свого шестирічного Олексійка. На гірських схилах Олексій загубися в суботу під час сходження на Говерлу.

Піднімався хлопчик разом із бабусею, тіткою та дядьком. Та в якийсь момент родичі втратили його з поля зору. Кажуть, дитина ніби розчинилася в натовпі туристів. Кілька годин вони намагалися знайти дитину самотужки. Коли ж почало сутеніти - звернулися по допомогу до рятувальників.

Мар'яна Стефанців, мати Олексія:

Шукати цілу ніч шукали. Ходили дійшли до Говерли. Йшли одним маршрутом, верталися іншим.

Рятувальники разом із нагвардійцями, військовими, поліцейськими, лісниками та волонтерами - усього майже три сотні людей - шукали дитину на землі та з неба. Однісінький, без їжі та води Олексій більше доби блукав Карпатами. Доки на нього не натрапили волонтери. Виснаженого, але цілком здорового хлопчика знайшли на межі із Закарпатською областю.

Тарас Кочкодан, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС у Івано-Франківській області:

Насправді відстань по прямій 900 метрів по довжин два кілометри, і це зовсім в іншому напрямку де не передбачалося його перебування.

Ти не боявся? - Неа. - Боже який ти в мене сміливий хлопець.

Про свої пригоди в горах Олексій розповідає сам. Каже: коли загубився - намагався знайти родичів. Довго йшов. Коли настала ніч - ліг спати просто на землі. Прихопив із собою палку - якою планував відбиватися від звірів.

Хотів їсти? - Неа. - Ти спав уночі. - Так. - А вдень? - Вдень неа. - А що ти робив вдень? - На сонці був. - Що, просто сидів, чи що? - Так.

Рятувальники кажуть: сміливістю хлопчика вражені - двічі були недалеко від місця, де знайшли дитину.

Тарас Бринда, рятувальник:

Два рази були біля нього пошукові групи, але не змогли його побачити або він просто спав і не чув.

Аби вберегти від повторення таких ситуацій у майбутньому - рятувальники радять не брати маленьких дітей у гори. Або ж одягати їх яскраво та давати з собою телефон.