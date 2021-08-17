До 1 сентября 2021 года собственники недвижимости в Украине обязаны уплатить налог на недвижимое имущество за 2020 год. Он начисляется физическим лицам - собственникам объектов недвижимости (домов, квартир), если его метраж превышает установленный лимит, поэтому его еще называют "налог на роскошь".

В связи с приближением дедлайна украинцы массово обращаются в Налоговую инспекцию за получением консультаций и платежки. Чтобы попасть на прием в региональный центр ГНС в Ивано-Франковсе в очереди придется отстоять шесть часов, сообщает в Facebook корреспондент "Интера" Жанна Дутчак.

Пришла сегодня... на часах нет еще и 12:00. талончик мне дали. И тут я читаю, что там написано: передо мной в очереди еще 23 человека... и приблизительное время ожидания - 359 минут...

Журналистка прикрепила к своему посту фотографию талончика в очередь.

"Налог на роскошь" начисляется, если площадь недвижимости превышает:

для квартир (независимо от их количества) - 60 кв. м ;

; для жилых домов (независимо от их количества) - 120 кв. м ;

; для разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного пребывания в собственности плательщика квартир и домов или их частей) - 180 кв. м.

Налог начисляется только на ту площадь, которая превышает установленный лимит. Например, если общая площадь квартиры составляет 70 кв. м, то ее владелец должен заплатить налог только за 10 кв. м площади.

Если органы местного самоуправления не приняли решения об установлении ставок такого налога, то до принятия соответствующего решения налог уплачивается по ставке 0,5% минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2020 года (за 1 кв. м).

Читайте также Рада поддержала налоговую амнистию: как легализовать теневые доходы

Минимальная зарплата в Украине на 1 января 2021 года составляла 6000 грн, таким образом, ставка налога на недвижимость не может превышать 90 грн за 1 к.в м (6000 х 1,5%).

Напомним, что "налог на роскошь" также обязаны уплатить украинцы, которые имеют автомобили, стоимостью свыше 2,25 млн грн ( 375 размеров минимальной зарплаты). Кому и сколько придется отдать государству, можно прочитать в нашем материале.