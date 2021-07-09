Налог на недвижимость: кто и сколько должен заплатить [ Редактировать ]
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Ставки налога на жилую и нежилую недвижимость, кроме земельных участков, находящуюся в собственности физических и юридических лиц, устанавливаются решениями сельского, поселкового, городского совета или совета объединенных территориальных общин. Об этом сообщает Государственная налогова служба.
Налог на недвижимость был введен в 2014 году. Его плательщиками являются физические и юридические лица (в том числе нерезиденты), которые владеют объектами жилой или нежилой недвижимости в Украине.
Cтавки налога на недвижимость
Местные органы власти могут устанавливать ставки налога на недвижимость в зависимости от местоположения (зональности) и типов таких объектов. Однако размер ставки не может превышать 1,5% от размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года (за 1 кв. м площади).
Если органы местного самоуправления не приняли решения об установлении ставок такого налога, то до принятия соответствующего решения налог уплачивается по ставке 0,5% минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2020 года (за 1 кв. м).
Минимальная зарплата в Украине на 1 января 2021 года составляла 6000 грн, таким образом, ставка налога на недвижимость не может превышать 90 грн за 1 к.в м (6000 х 1,5%).
Как начисляется налог на недвижимость
Налог на недвижимость начисляется на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей (если гражданин владеет лишь частью объекта).
Налог не начисляется, если площадь недвижимости не превышает:
- для квартир (независимо от их количества) - 60 кв. м;
- для жилых домов (независимо от их количества) - 120 кв. м;
- для разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного пребывания в собственности плательщика квартир и домов или их частей) - 180 кв. м.
Налог начисляется только на ту площадь, которая превышает установленный лимит. Например, если общая площадь квартиры составляет 70 кв. м, то ее владелец должен заплатить налог только за 10 кв. м площади.
Как сообщали "Подробности", Кабмин предложил ввести НДС на продажу квартир в новостройках. Рада в первом чтении поддержала эту норму, что означает неминуемое подорожание жилья в Украине.
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