Известный американский автор-исполнитель Боб Дилан объявил о выпуске альбома впервые за восемь лет.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Дата выхода альбома Rough and Rowdy Ways запланирована на 19 июня.

Отмечается, что Дилан уже выпустил две песни из нового альбома в последние недели. Одна из них "Murder Most Foul" – 17-минутная композиция об убийстве американского президента Джона Кеннеди.

Еще одна песня "False Prophet" более оптимистичная, она исполнена в смешанном стиле блюза и рока.

Ранее сообщалось, что Боба Дилана обвинили в плагиате. Также мы писали о том, что певцу тайно вручили Нобелевскую премию.

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