Боб Дилан впервые за 8 лет выпустит альбом [ Редактировать ]
Известный американский автор-исполнитель Боб Дилан объявил о выпуске альбома впервые за восемь лет.
Об этом сообщает издание The Guardian.
Дата выхода альбома Rough and Rowdy Ways запланирована на 19 июня.
Отмечается, что Дилан уже выпустил две песни из нового альбома в последние недели. Одна из них "Murder Most Foul" – 17-минутная композиция об убийстве американского президента Джона Кеннеди.
Еще одна песня "False Prophet" более оптимистичная, она исполнена в смешанном стиле блюза и рока.
Ранее сообщалось, что Боба Дилана обвинили в плагиате. Также мы писали о том, что певцу тайно вручили Нобелевскую премию.
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