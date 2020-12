Американский рок-музыкант и певец Боб Дилан продал права на все свои песни крупнейшей в мире звукозаписывающей корпорации Universal Music Group. Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, сумма сделки - $300 млн. Bloomberg оценивает ее в более $200 млн. Примечательно, что раньше Дилан заявлял, что солидарен с музыкальными пиратами и не осуждает людей, которые не платят за музыку, скачивая ее из интернета.

Universal Music Group приобрела авторские права на более чем 600 композиций, написанных за последние 60 лет. Среди самых известных песен Боба Дилана: суперхит 1962 года Blowin' In The Wind, Like A Rolling Stone, Lay Lady Lay, Forever Young, Knockin' On Heaven's Door, Tangled Up In Blue, Mr. Tambourine Man, Make You Feel My Love и Things Have Changed.

Напомним, что в июне 2020 года 79-летний Боб Дилан выпустил первый альбом за последние 8 лет. Он называется Rough and Rowdy Ways. В него входит и 17-минутная композиция Murder Most Foul об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. И песня False Prophet в смешанном стиле блюза и рока.

Боб Дилан родился в 1941 году, его настоящее имя - Роберт Аллен Циммерман. Свой первый альбом Bob Dylan он выпустил в 20 лет. Музыкант быстро стал кумиром хиппи благодаря антивоенным композициям.

За свою карьеру Дилан выпустил 39 студийных альбомов и удостоился множества наград. Он 10 раз становился лауреатом музыкальной премии "Грэмми". За композицию Things Have Changed Боб Дилан получил премию "Оскар".

В 2016 году музыкант получил Нобелевскую премию по литературе "за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции".