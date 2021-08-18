Папа Римский Франциск обратился к людям с призывом сделать прививки от коронавируса "на благо всех". Он заявил, что вакцинация сможет положить конец пандемии.

"Благодаря Божьей благодати и труду, у многих у нас теперь есть вакцины, которые защищают от COVID-19. Они дают нам надежду на прекращение пандемии, но только в том случае, если они будут доступны для всех, и если мы будем работать сообща",- сказал Франциск.

Сам Папа Римский привился от коронавируса в марте текущего года, утверждая, что данное решение он принял из-за "этического обязательства".

По его словам, вакцинация - это "простой, но основательный способ продвижения общего блага и заботы друг о друге, особенно о самых уязвимых".

"Я молюсь, чтобы каждый внес свой маленький вклад, сделал собственный маленький жест любви", - добавил Франциск.

Читайте также, Польша перепродаст Украине 1,2 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании AstraZeneca, у которых будет очень короткий срок годности. AstraZeneca является вакциной, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины ожидает, что новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией придет страну осенью 2021 года. Резкий рост новых случаев COVID-19 начнется в стране в октябре-ноябре.

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