"Укроборонпром" продлил контракт с руководителем Николаевского авиаремонтного завода [ Редактировать ]
Источник: Укроборонпром
Государственный концерн "Укроборонпром" продлил контракт с действующим директором госпредприятия "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" Виктором Кирницким до конца 2021 года. Об этом заявил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по производству Игорь Фоменко, сообщает пресс-служба концерна.
Такое решение руководство Концерна приняло 17 августа текущего года. Информация, которая появилась в СМИ, о смене руководителя завода не соответствует действительности.
Как сообщали "Подробности", трудовой коллектив Николаевского авиаремонтного предприятия (НАРП), из-за попыток руководства "Укроборонпрома" навязать им нового руководителя объявил об участии в акции протеста - пикетировании Офиса Президента.
Работники предприятия написали открытое письмо Владимиру Зеленскому, в котором заявили, что Андрей Ликаренко, которого им "сватают" в качестве директора, проходит обвиняемым в деле о мошенничестве.
Считаем недопустимым, чтобы оборонным заводом руководил человек в статусе обвиняемого в уголовном производстве по статье "мошенничество". Есть достаточно оснований, чтобы считать такие действия Укроборонпрома, имеющими коррупционную основу. Общество должно знать, какова истинная цель Гусева, предлагающего назначить директором стратегического предприятия человека с уголовным следом.
Сотрудники "Николаевского авиаремонтного завода "НАРП" выразили поддержку действующему директору Виктору Кирницкому, в период управления которого предприятие стало экономически успешным и обеспечило людей достойной зарплатой.
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