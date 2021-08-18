Захоплення влади в Афганістані талібами може призвести до міграційної кризи в Україні, - про це заявив глава РНБО Олексій Данілов.

За його словами, афганська криза плине не лише на регіон, але й на весь світ, і оскільки він досить глобалізований, все це позначиться й безпосередньо на Україні.

"Не будемо забувати давно відточені прийоми Росії та Білорусі, які вже неодноразово демонстрували здатність погіршувати або впливати негативним чином на політику безпеки або міграційну ситуацію в країнах-партнерах, зокрема в ЄС", - зазначив очільник Радбезу.