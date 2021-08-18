РНБО готується до нової хвилі міграційної кризи - Олексій Данілов [ Редактировать ]
Захоплення влади в Афганістані талібами може призвести до міграційної кризи в Україні, - про це заявив глава РНБО Олексій Данілов.
За його словами, афганська криза плине не лише на регіон, але й на весь світ, і оскільки він досить глобалізований, все це позначиться й безпосередньо на Україні.
"Не будемо забувати давно відточені прийоми Росії та Білорусі, які вже неодноразово демонстрували здатність погіршувати або впливати негативним чином на політику безпеки або міграційну ситуацію в країнах-партнерах, зокрема в ЄС", - зазначив очільник Радбезу.
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