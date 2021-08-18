Олимпийского чемпиона по дзюдо задержали по делу о тройном убийстве (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: AFP
Олимпийский чемпион по дзюдо и бывший депутат парламента Грузии Зураб Звиадаури стал участником перестрелки возле села Цинандали, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
Конфликт возник из-за стройки возле Цинандальского леса в Кахетии. По данным следствия, знаменитый спортсмен вместе с младшим братом и еще двумя мужчинами участвовал в разборке, которая переросла в перестрелку. Первым стрелять начал один из сторонников чемпиона, а потом огонь открыл и один из его оппонентов.
В результате стрельбы, произведенной Н.К., были ранены четыре лица: В.Ц., 1971 г.р., З.З., 1976 г.р., З.М., 1975 г.р. и А.Ш. 1991 г.р. В результате полученных ранений В.Ц. и З.З. скончались на месте, а З.М. и А.Ш. была оказана соответствующая медицинская помощь.
После того как от пули погиб брат чемпиона Звиад Звиадаури, тот смертельно ранил из огнестрельного оружия его убийцу, который в материалах уголовного дела проходит как Н.К. 1994 года рождения.
В качестве вещественных доказательств полиция изъяла орудия преступления - пистолет типа "Стечкин" и полуавтоматическое огнестрельное оружие типа "Сайга".
Прославленный 40-летний спортсмен задержан, его обвиняют в умышленном убийстве, за что ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Отметим, что Зураб Звиадаури - первый в истории независимой Грузии олимпийский чемпион, завоевавший "золото" на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. Он также двукратный вице-чемпион мира по дзюдо и бронзовый призер чемпионата Европы. После окончания спортивной карьеры он избрался в парламент Грузии от правящей партии "Грузинская мечта".
Как сообщали "Подробности", недавно в колонии "ДНР" зарезали призера чемпионата мира по дзюдо Евгения Сотникова, который отбывал наказание за убийство.
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