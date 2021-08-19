В России разбился еще один военный самолет-истребитель. В результате авиакатастрофы погиб летчик, сообщают "РИА Новости".

По данным Южного военного округа Минобороны РФ, крушение истребителя МиГ-29 произошло в Астраханской области.

"Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа техники.

"Для установления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил", - добавили в Минобороны РФ.

Напомним, ранее под Москвой разбился Ил-112В. Три члена экипажа погибли.

Мы также писали о том, что в Узбекистане разбился военный самолет Афганистана. По неподтвержденным данным, находившимся в самолете пассажирам удалось спрыгнуть с парашютом перед падением самолета. Двух военных госпитализировали.

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