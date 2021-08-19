В России разбился истребитель [ Редактировать ]
В России разбился еще один военный самолет-истребитель. В результате авиакатастрофы погиб летчик, сообщают "РИА Новости".
По данным Южного военного округа Минобороны РФ, крушение истребителя МиГ-29 произошло в Астраханской области.
"Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа техники.
"Для установления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил", - добавили в Минобороны РФ.
Напомним, ранее под Москвой разбился Ил-112В. Три члена экипажа погибли.
Мы также писали о том, что в Узбекистане разбился военный самолет Афганистана. По неподтвержденным данным, находившимся в самолете пассажирам удалось спрыгнуть с парашютом перед падением самолета. Двух военных госпитализировали.
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