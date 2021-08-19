Реклама лекарства запрещена до 1 января 2024 года Источник: Yandex

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров ввести до 1 января 2024 года мораторий на распространение любой информации рекламного характера о лекарствах, медпродукции, методах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации на телевидении, радио и средствах массовой информации.

Решение СНБО закреплено указом президента Владимира Зеленского, опубликованным на сайте Офиса президента.

Введение запрета на рекламу лекарств аргументируется "принятием мер по минимизации вредного влияния самолечения на здоровье" украинцев.

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Параллельно с введением моратория на рекламу лекарств будет усилен контроль за соблюдением правил выдачи рецептурных лекарств. Медикаменты по рецептам будут назначаться исключительно на основании соответствующих медико-технологических документов по стандартизации медицинской помощи.

Также будет поэтапно включено в тарифы на медуслуги стоимость лекарств в учреждениях здравоохранения любой формы собственности, которые сейчас закупаются централизованно за счет средств программ государственного бюджета.

Как сообщали "Подробности", в начале августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает продажу лекарств детям до 14 лет.