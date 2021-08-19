В американском штате Южная Каролина пронесся разрушительный шторм "Фред" в результате которого без вести пропали 35 человек. Об этом сообщает телеканал CNN.

Также в районах, где было зафиксировано стихийное бедствие, произошло масштабное наводнение. Туда отправили наземные и "воздушные" спасательные группы, чтобы обеспечить безопасность населения, а также начать масштабную спасательную операцию.

С помощью групп спасателей со всего штата Северная Каролина мы обыскали брошенные автомобили, дома, здания на предмет выживших и продолжим поиск, чтобы убедиться, что каждый пропавший найден или, по крайней мере, учтен.

Отмечается, что шторм и далее будет "атаковать" территорию Соединенных Штатов Америки. Ожидаются грозы, которые могут привести к образованию торнадо и порывам ветра со скоростью до 112 километров в час. Шторм сформировался в Карибском бассейне.

Читайте также, пять городов в центральной китайской провинции Хубэй объявили о "красном" уровне опасности из-за наводнений. В результате стихии тысячи людей эвакуировали и десятки погибли, смертельные случаи были зарегистрированы в поселке Люлин и в части города Суйчжоу.

Кроме того, в северной части Турции "зверствует" масштабное наводнение, в результате которого погибли 27 человек. Стихийное бедствие произошло в провинциях Кастамону и Синоп, в первой находится наибольшее количество погибших.

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