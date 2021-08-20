Директору НАБУ Артему Сытнику приобрели звезду на небе, в созвездии, где звезды уже приобрели другие украинские прокуроры. Об этом пишут "Вести".

Директору НАБУ Артему Сытнику подарили звезду на небе. Соответствующий сертификат на право собственности звезды опубликовал телеграмм канал The Панда. Автор сообщения отмечает, что звезду главному антикоррупционеру страны подарили в "правильном" созвездии, где звезды себе уже приобрели украинские прокуроры.

Теперь перед Сытником возникает непростой вопрос: как задекларировать приобретенную собственность в космосе. Ведь директор НАБУ до сих пор не задекларировал также продажу земли в аннексированном Крыму за 900 000 российских рублей. Прецедентов декларирования чиновниками приобретения такой собственности, как звезда, в Украине пока еще не было.

"Звездной болезнью" в свое время страдали и другие украинские чиновники. Так тогдашнему киевскому мэру Леониду Черновецкому председатели киевских РГА на 57-летие подарили акр земли на Марсе.