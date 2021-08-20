В Киевской области сотрудники правоохранительных органов арестовали чиновников государственных лесных предприятий, которые занимались незаконной вырубкой деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Преступления совершались на территории Шпилевского агролесничества. Общий ущерб государству от действий злоумышленников составил 13 миллионов гривен. При этом им способствовали чиновники "Киевлесозащиты".

В течение трех последних лет служебные лица госпредприятия "Киевоблагролес" незаконно вырубили лес на территории Шпилевского агролесничества на общую сумму 13 млн. гривен. В некоторых случаях служащие "Киевлесозащиты" способствовали им в этом.

Отмечается, что была также предотвращена незаконная вырубка насаждений на площади 1,1 гектара. Общая сумма ущерба тут составила 1,5 миллиона гривен. В настоящее время 7 фигурантов дела уведомили о подозрении. по части 2-4, статьи 246, части 4 статьи 246, а также части 2 статьи 367.

Читайте также, в заповедной зоне Черновицкой области группа злоумышленников вырубала и продавала деревья из леса. Стоимость "сделки" составила более 3,3 миллионов гривен, в схему входили служебные лица, весь лес доложен был уйти на экспорт.

Кроме того, работники Зоны отчуждения ежедневно фиксируют, как дельцы фурами вывозят радиоактивную древесину. Причем, делают это практически официально. По крайней мере, у правоохранителей и сотрудников КПП груз интереса явно не вызывает.

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