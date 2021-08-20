Вместо тактильной плитки - нарисованная: в аэропорту Запорожья шокировали "ноу-хау" для незрячих [ Редактировать ]
В Запорожье вместо того, чтобы установить специальную систему помощи слабовидящим людям, в аэропорту была выполнена лишь ее имитация, сообщает Avianews.
Позже в сети опубликовали видео, на кадрах которого видно, что специальная контактная плитка желтого цвета установлена только перед входом в новый терминал местного аэропорта.
Затем полосу дорисовали желтой краской на обычном дорожном покрытии.
Ранее был изобретен инновационный метод возобновления зрения.
по теме
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать транспортировать газ через Украину после 2024 года
Национальный банк Украины (НБУ) на 25 августа 2021 года установил официальный курс
Соответсвующий указ был подписан 20 августа
Экспертный комитет индийского регулятора в области лекарственных средств одобрил вакцину ZyCoV-D
Соединенные Штаты Америки планируют ускорить процесс эвакуации афганцев и своих граждан