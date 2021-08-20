На своем сегодняшнем заседании Совет национальной безопасности и обороны предложил ввести санкции против главного редактора сайта "Страна" Игоря Гужвы, блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Игорь Гужва попал под санкции на основании доклада СБУ.

На заседании приняты санкции против народного депутата Андрея Деркача, против которого ввели санкции США, и еще пяти физических лиц и трех юрлиц, которые были под санкциями США.

Также в санкционный список попал Игоря Гужва, аффилированные с ним юридические лица, и блогеры, которые, по данным СБУ, ведут антиукраинскую пропаганду.

На сегодняшний день мы предложили ввести санкции в отношении господина Гужвы Игоря Анатольевича и непосредственно к аффилированных с ним юридических лиц. В данном списке еще два физических лица, непосредственно аффилированные с ним. Они занимаются противоправной деятельности на территории нашей страны. Кроме того, физическое лицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна, ну и непосредственно Шарий Анатолий Анатольевич.

СБУ в свою очередь сообщает, что санкции также вводятся против:

12 юрлиц, среди которых телеканалы в Крыму и Севастополе;

6 физ лиц в оккупированном Крыму;

СИЗО №1 по Крыму и Севастополю.

Как сообщали "Подробности", Кабинет министров Украины подготовил два санкционных списка, в которые внесены 70 россиян. В санкционные списки попали граждане России причастные к преследованию гражданского населения в оккупированном Крыму и отчуждению там культурных объектов, в частности, собора князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе.