В Киеве, в Голосеевском районе, по улице Васильковская,47 возник пожар в многоэтажке. Огонь уже удалось потушить. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Загорелась кровля кровли 5-этажного жилого дома на площади около 600 м кв.

Предварительно жертв и пострадавших нет. Жителей дома эвакуировали. В 07:33 пожар удалось локализовать. К тушению привлечены 40 человек и 9 единиц техники ГСЧС.

Читайте также, в Черновцах произошел пожар на территории завода "Розма". В местном управлении ГСЧС рассказали, что спасатели получили информацию о пожаре на заводе, а пожарные уже отправились на место происшествия, информации о причинах возгорания, а также возможных жертвах или пострадавших пока нет.

Кроме того, жуткий пожар разрушил производственный цех на территории Днепропетровского агрегатного завода. По предварительным данным, никто не пострадал, на место происшествия были направлены пожарные 1-й, 2-й, 5-й государственных пожарно-спасательных частей и спецтехника отряда технической службы.

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