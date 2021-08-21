Государственная пограничная служба Украины приступила к дополнительному укреплению границы с Россией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пограничники начали мероприятия по дополнительному укреплению украинско-российского участка границы. Пятый пограничный отряд продолжает совершенствовать систему инженерного обустройства украинско-российского участка государственной границы в пределах Сумской области.

В погранотряде создана механизированная инженерная группа, задачей которой является рытье противотранспортных рвов на самых проблемных и незащищенных участках границы.

В Госпогранслужбе уточнили, что земляные работы по укреплению границы на потенциально опасных направлениях проводятся во исполнение решения СНБО по защите государственных границ от 30 июля.

19 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие это решение СНБО. В нем говорится, что Кабмину необходимо разработать и утвердить программу обустройства государственной границы.

В документе есть пункт о том, что правительство в шестимесячный срок должно провести инвентаризацию всех земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии границы. Все они переходят в пользование пограничников. Если у этих участков есть хозяева, им предложат продать землю. Если хозяева откажутся, - власти имеют право на принудительное отчуждение таких участков.

Как сообщали "Подробности", на последнем заседании СНБО 20 августа введены санкции против блогеров Анатолия и Ольги Шарий, главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы и ряда российских СМИ, которые работают в оккупированном Крыму.