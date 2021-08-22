В четырех украинских регионах объявлена чрезвычайная опасность [ Редактировать ]
На территории четырех украинских регионов объявлена чрезвычайная опасность возникновения пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Украинского Гидрометеоцетра.
Согласно данным синоптиков, ситуация коснется Тернопольской области, Полтавской области, Киевской области и Черниговской области. В стране прогнозировали ухудшение погоды, однако в настоящее время температура воздуха остается на уровне 20 градусов выше ноля.
Отмечается, что чрезвычайная пожарная опасность является погодными условиями, при которых весьма велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов, таким образом спасатели предупреждают граждан быть крайне осторожными с огнем.
Читайте также, на территории Украины спасатели объявили чрезвычайную пожарную опасность в связи с жаркими погодными условиями. Предупреждение от синоптиков коснулось, преимущественно, восточных и западных регионов.
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