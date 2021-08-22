В Украину с рабочим визитом приедет президент Польши [ Редактировать ]
Лидер Польши Анджей Дуда собирается посетить Украину с рабочим визитом, который будет проходить в течение 3 дней. Об этом сообщает польское новостное агентство PAP.
В столице президент Польши примет участие в саммите "Крымской платформы", а также в торжественных мероприятиях, приуроченных к Дню Независимости Украины. Во время саммита он должен подтвердить свою позицию относительно территориальной целостности Украины.
Отмечается, что 23 августа Дуда встретится с президентами Эстонии, Латвии и Литвы. К тому же у польского лидера запланирована встреча с поляками, которые проживают на территории Украины, а также с членами правления Международной ассоциации польских предпринимателей в Украине.
Читайте также, в Киеве проходила подготовка к встрече Ангелы Меркель. Канцлер Германии, которая накануне была в России, посетит Украину с однодневным визитом, темы встречи стандартные - двусторонние отношения, ситуация на Донбассе и "Северный Поток-2".
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский посетит США 30 августа. В частности, глава государства приедет в Вашингтон и Калифорнию, Владимир Зеленский посетит Вашингтон и Калифорнию для того, чтобы создать новые возможности для взаимодействия США и Украины.
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