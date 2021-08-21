Донбас, Крим та газ. Завтра в Києві зустрічатимуть Ангелу Меркель. Канцлерка Німеччини, яка напередодні була в Росії, відвідає Україну з одноденним візитом. Чого чекати від переговорів?

12 липня Ангела Меркель приймає Володимира Зеленського в Берліні. Тоді всі думали, що це будуть останні переговори двох лідерів, адже вже незабаром Меркель піде з великої політики. І помилилися. Канцлерка Німеччини вирішила зустрітися ще раз.

Ангела Меркель летить в Україну. В Києві її чекають у неділю, з одноденним візитом. Канцлерка покладе вінок до Меморіалу Вічної Слави, отримає Орден Свободи і проведе переговори з Президентом Зеленським та прем'єром Шмигалем.

Теми стандартні - двосторонні відносини, ситуація на Донбасі та "Північний Потік-2". Позиції сторін - відомі. Ангела Меркель не раз заявляла: вона хоче прогресу у виконанні "Мінського пакета". Чого чекає від Києва, канцлерка сформулювала ще під час липневої зустрічі з Володимиром Зеленським у Берліні.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Нам потрібна імплементація так званої "формули Штайнмаєра" в українське законодавство. Ми хочемо, щоб врешті-решт на Донбасі були проведені вибори.

Ще одна суперечлива тема - майже добудований "Північний Потік-2". Меркель та Зеленський говоритимуть про гарантії безпеки для України у разі запуску проєкту. Зокрема, про транзитну газову угоду, продовження якої взялася гарантувати Німеччина. Про необхідність збереження за Україною ролі транзитера палива Меркель напередодні заявила в Кремлі, після зустрічі з Володимиром Путіним. І пообіцяла й надалі відстоювати територіальну цілісність України.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Анексія Криму є порушенням територіальної цілісності України і само собою ми будемо дотримуватись цієї позиції. До останнього дня на своїй посаді я буду працювати над тим, щоб гарантувати єдність України.

Щоправда, на саміт "Кримської платформи" Меркель не залишиться. У неділю ввечері вона повернеться в Берлін. Через події в Афганістані в останній момент свій візит скасував і очільник МЗС Гайко Маас. Німеччину на заході представлятиме міністр економіки та енергетики Петер Альтмайєр.