В'язниця за поширення брехні про смерть дитини від COVID-вакцини. Таке загрожує чотирьом жителям Кіпру. Офіційні звинувачення висунуто жінці та трьом чоловікам, які через соцмережі розіслали фейк про смерть після щеплення 12-річного підлітка в лікарні Лімасола.

Медики спростували цю інформацію та звернулися до правоохоронців. За поширення неправдивих новин на Кіпрі передбачена кримінальна відповідальність. Фігурантам справи загрожує до двох років тюрми та штраф на понад дві з половиною тисячі євро.