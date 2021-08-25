В городе Броды, который находится в Львовской области, вооруженный мужчина ходил по улице и угрожал прохожим. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Правоохранители получили сообщение от местных жителей о том, что на улице Гончарской вооруженный предметом, похожим на пистолет мужчина, ведет себя неадекватно и угрожает проходящим мимо него людям. Правоохранители задержали нарушителя.

Отмечается, что злоумышленником оказался 61-летний житель одного из населенных пунктов в Золочевском районе. Сотрудники полиции изъяли у фигуранта оружие и отправили его на специальную экспертизу. Известно, что против нарушителя началось уголовное производство по статье за хулиганство. Сейчас продолжается расследование.

Читайте также, в городе Черноморск, который находится в Одесской области, мужчина, вооруженный тесаком, нападал на людей, идущих по улице. Прибывшие на место происшествия наряды полиции арестовали нападавшего, у того диагностировали психическое расстройство.

Кроме того, в городе Болград Одесской области вооруженный пневматической винтовкой мужчина расстрелял прохожего на улице. 32-летнего раненного мужчину экстренно госпитализировали в местную больницу, там у него диагностировали ранение брюшной полости.

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