В Кременчуге (Полтавская область) полицейские задержали мужчину, который угрожал прохожим. Нарушитель угрожал предметом, похожим на пистолет.

Как рассказали правоохранители, на улице Грозненской, рядом со школой, произошел конфликт между мужчиной и женщиной. После того как охранник школы сделал им замечание, мужчина начал угрожать предметом, похожим на пистолет.

"Правонарушителем оказался местный ранее судимый мужчина, 1982 года рождения. При досмотре у него обнаружены два предмета, похожие на пистолет и нож", - рассказали в МВД.

Следователи возбудили производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство, совершенное с применением оружия. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

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