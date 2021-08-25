Україна має всі підстави критикувати рівень підтримки від Заходу. А саміт "Кримська платформа" продемонстрував безсилість Євросоюзу перед російською анексією Криму.

Із такими повідомленнями вийшли статті в західних ЗМІ цього тижня. Що пишуть про Україну в Європі - інформацію збирала Олена Абрамович.

Цей тиждень міг бути присвяченим Україні, проте увагу перебрав на себе Афганістан. І це прикрість для Володимира Зеленського, написала британська газета The Guardian у своїй колонці із заголовком "Святкування незалежності України затьмарене невпевненістю". Журналісти видання проаналізували зусилля української влади утримати стабільність в країні і дати відсіч російській агресії. І дійшли висновку - Україна має законні підстави критикувати рівень підтримки від ЄС.

На саміті "Кримська платформа" Президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв, що ЄС і надалі твердо стоятиме проти таких порушень міжнародного права. Та насправді російська анексія є завершеним фактом, скасування якого тепер ніхто не очікує. Надсилаючи запізнілі вибачення, Еммануель Макрон та Ангела Меркель не з'явились на події.

Про відсутність Меркель та Макрона на саміті "Кримської платформи" згадало чи не кожне поважне західне видання. Газета Politico зазначила - ця подія лише засвідчила нездатність Заходу вплинути на ситуацію.

Кричуща відсутність двох найвизначніших лідерів ЄС - канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка натомість відвідала в неділю Київ, та Президента Франції Еммануеля Макрона - натякає на те, що саміт розглядали радше як марні вправи з обміну повідомленнями і що відвідання його не варте було ризику ворогувати з Президентом Росії Володимиром Путіним.

Ангела Меркель показово відвідала Київ саме напередодні саміту, пишуть журналісти. І погодилася, що переговори Нормандської четвірки безуспішні через відмову Путіна визнати причетність Росії до конфлікту на Донбасі. Не отримала вона й конкретики щодо продовження транзиту газу Україною після 2024 року. Про ще один крок підтримки, якого очікує Київ, - приєднання до НАТО - нагадали журналісти EURActive.

Україна, яка подала заявку на вступ до НАТО 2008 року, попросила Альянс пришвидшити здобуття членства, заявивши, що це єдиний спосіб припинити боротьбу з проросійськими сепаратистами. Однак члени НАТО не хочуть приймати Україну доти, доки вона має нерозв'язаний конфлікт з Росією, побоюючись посилити напруженість із Москвою.

Не залишилась непоміченою західними ЗМІ і дібрана для параду в День незалежності музика. Військовий оркестр зіграв "Оду радості" - неофіційний гімн Євросоюзу. І в Брюсселі це розцінили як черговий тонкий натяк від Києва про те, що місце України - в ЄС.