В Украине резко возросло число новых COVID-случаев, за сутки заразился 1581 человек. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Одесской областях.

Госпитализировали 464 человека; летальных исходов - 45; выздоровели - 1269 человек.

Протестировали методом ПЦР - 23 120 человек, методом ИФА - 7427 человек, экспресс-тестами - 21 880 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.

Читайте также, Глава ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что бустерные прививки от COVID-19 следует отложить. Поскольку сначала необходимо обеспечить вакцинами те страны, где иммунизировано 1 или 2 процента населения, препараты, предназначенные для повторной вакцинации, должны быть переданы странам.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения создает новую группу экспертов, которая будет работать над выяснением происхождения коронавируса. ВОЗ также надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению происхождения SARS-CoV-2.

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