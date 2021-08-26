В Херсонской один из пассажиров рейсового автобуса грозился взорвать гранату внутри транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Неприятный инцидент случился недалеко от города Берислав. Транспорт выполнял рейс из курортного города Лазурный в Каменское, которое находится в Днепропетровской области. О происшествии правоохранителям сообщил водитель автобуса.

Около 15:00 на линию 102 позвонил водитель рейсового автобуса и рассказал, что в автобусе находятся 26 человек, среди которых есть агрессивно настроенный пассажир. Он угрожает взорвать гранату, хотя никакого подозрительного предмета в руках у него нет. Также водитель сообщил, что через 5 минут будет на автостанции в Бериславе.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обыскали мужчину, однако не нашли у него никаких взрывоопасных предметов. Известно, что задержанный 51-летний "террорист" находился в состоянии алкогольного опьянения и мотивировал свой поступок тем, что хотел покурить, а водитель отказывался останавливаться.

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Кроме того, в городе Броды, который находится в Львовской области, вооруженный мужчина ходил по улице и угрожал прохожим. Злоумышленником оказался 61-летний житель одного из населенных пунктов в Золочевском районе.

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