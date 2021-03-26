Угрожал прохожим оружием: под Одессой задержали пьяного преступника [ Редактировать ]
В городе Измаил Одесской области нетрезвый мужчина ходил по улице с пистолетом и угрожал окружающим убийством. Правоохранители быстро задержали нарушителя.
У мужчины изъяли шумовой пистолет. Было установлено, что мужчина, идя по улице, постоянно заряжал оружие и нацеливался на людей. Во время допроса арестованный рассказал, что перед нарушением закона ходил к знакомой за вином, но женщина алкогольный напиток ему не дала, что его и разозлило.
Отмечается, что местному жителю сообщили о подозрении по статье об угрозе убийством (ч. 1 ст. 129) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители заключили соглашение с подозреваемым о признании вины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до двух лет.
Читайте также, в Киеве мужчина пришел на свидание с пистолетом и начал угрожать девушке и ее подруге. В какой-то момент одной из девушек удалось сбежать из квартиры и вызвать полицию.
Кроме того, в Кременчуге полицейские задержали мужчину, который угрожал прохожим предметом, похожим на пистолет. Следователи возбудили производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство, совершенное с применением оружия.
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