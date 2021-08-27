В Казахстані вибухнув склад боєприпасів [ Редактировать ]
66 людей травмовані через вибухи у військовій частині на півдні Казахстану. Більшість із них - надзвичайники і пожежники. Двоє з них у критичному стані.
Склад боєприпасів загорівся напередодні ввечері, а невдовзі після займання прогриміли шість вибухів. Їх було видно за кількадесят кілометрів. Жителів сіл, поблизу військової частини, і військове містечко - евакуювали.
В регіоні зупинили рух потягів. Причини інциденту з'ясовують.
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