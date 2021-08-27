Щонайменше п'ятеро людей загинули, близько сотні травмовані через вибухи на військовії базі у Казахстані.

Загиблі - військові, а серед поранених - надзвичайники і пожежники, які приїхали гасити полум'я. Склад боєприпасів загорівся напередодні ввечері, а невдовзі після займання рвонуло кілька разів. Жителів прилеглих сіл і військове містечко - евакуювали.

В регіоні зупинили рух потягів. Що саме спричинило пожежу - наразі невідомо. У Міноборони країни не виключають підпалу або диверсії. Очільник оборонного відомства на тлі трагедії подав у відставку.