Очільник оборонного відомства Казахстану подав у відставку [ Редактировать ]
Щонайменше п'ятеро людей загинули, близько сотні травмовані через вибухи на військовії базі у Казахстані.
Загиблі - військові, а серед поранених - надзвичайники і пожежники, які приїхали гасити полум'я. Склад боєприпасів загорівся напередодні ввечері, а невдовзі після займання рвонуло кілька разів. Жителів прилеглих сіл і військове містечко - евакуювали.
В регіоні зупинили рух потягів. Що саме спричинило пожежу - наразі невідомо. У Міноборони країни не виключають підпалу або диверсії. Очільник оборонного відомства на тлі трагедії подав у відставку.
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