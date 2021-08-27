"Я был абсолютным дебилом": Панин извинился перед украинцами за Крым [ Редактировать ]
Известный российский актер Алексей Панин извинился перед украинцами за то, что поддержал политику Кремля в вопросе оккупации Крыма. Соответствующее видео появилось в Instagram актера.
Я очень хочу, чтобы это увидели украинцы. Владимир Соловьев сказал, что я поддержал аннексию Крыма. Да, действительно, я в то время был абсолютным дебилом, который также был подвержен всей этой пропаганде, которая лилась на меня с экранов телевизоров. Я действительно считал, что "Крым - наш.
По словам 43-летнего актера, он, в отличие от "большого количества российских граждан", стал интересоваться историей и получать информацию о происходящем в мире не только из телевизора.
Крым – не наш! Никакого "референдума" в Крыму не было. Это прямая аннексия Крыма. […] Я прошу прощения, что я был такой мудак. Я прошу прощения за своих коллег артистов-мудаков. И я прошу прощение за то, что Россия развязала эту никому не нужную войну. Мне очень стыдно, и я очень прошу вас не слушать российских пропагандистов. Я очень надеюсь, что Россия будет свободной. И я очень надеюсь, что все это говно рано или поздно закончится. Всем добра!
Напомним, что за Алексеем Паниным давно закрепилась скандальная слава. В августе 2014 года, находясь в Крыму, он заявил, что этот полуостров является российской территорией. В январе 2015-го Панин был задержан в Одессе общественными активистами. Позднее Панин был объявлен в Украине персоной нон грата, а фильмы с его участием запрещены к показу.
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