В столице правоохранители "накрыли" организованную преступную группировку, которая занималась присвоением недвижимости в центре Киева на 72 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В распоряжении банды, в которую входили 6 человек, попали 5 объектов элитной недвижимости, которые принадлежали 2 юридическим компаниям. В ходе своей незаконной деятельности преступники использовали поддельные документы на право собственности. Они без ведома владельцев заключали договоры купли-продажи и переоформляли недвижимость на одного из членов преступной группировки.

Отмечается, что сотрудники правоохраниетльных органов провели 12 обысков в четырех регионах, в ходе которых были изъяты необходимые вещественные доказательства. В настоящее время троих участников ОПГ уведомили о подозрении. Злоумышленникам грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности до на срок до 3 лет.

Читайте также, столичные правоохранители провели масштабную спецоперацию, в результате которой была арестована банда фальшивомонетчиков. Их главной задачей была доставка и сбыт поддельных долларов, которые перенаправлялись на территорию Украины из Турции через Крымский полуостров.

Кроме того, Ставки налога на жилую и нежилую недвижимость, кроме земельных участков, находящуюся в собственности физических и юридических лиц, устанавливаются решениями сельского, поселкового, городского совета или совета объединенных территориальных общин.

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